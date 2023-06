Debatte über Verschärfung Waffenrecht: Landesregierung will keine "willkürliche Belastung" für Bürger

Hauptinhalt

Bildrechte: MDR/punctum.Fotografie/Alexander Schmidt

Sachsen-Anhalts Landtag hat am Freitag über eine mögliche Verschärfung des Waffenrechts diskutiert. Innenministerin Tamara Zieschang stellte dabei klar: Für Bürgerinnen und Bürger dürfe es keine "willkürliche Belastung" geben. Sie kündigte aber an, dass Vorschriften so geändert werden sollen, dass Gewalttäter und Extremisten einfacher entwaffnet werden können.