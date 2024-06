Bildrechte: IMAGO / imagebroker

9. Juni 2024 Kommunalwahl im Landkreis Börde: So hat Am Großen Bruch gewählt

Hauptinhalt

09. Juni 2024, 12:00 Uhr

Neben der Wahl zum Europa-Parlament findet am 9. Juni 2024 auch die Kommunalwahl im Landkreis Börde statt. Dabei wird ein neuer Kreistag gewählt. Hier sehen Sie, wie die Menschen in der Gemeinde Am Großen Bruch bei der Kreistagswahl abgestimmt haben.