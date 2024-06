In Dessau-Roßlau hat die AfD laut amtlichem Endergebnis die Stadtratswahl gewonnen. Das geht aus den Meldungen des Statistischen Landesamtes in der Nacht zu Montag hervor. Die AfD kam in der Doppelstadt demnach auf 25,5 Prozent, gefolgt von der CDU als zweitstärkster Kraft mit 22,0 Prozent. Bei der Wahl vor fünf Jahren hatte noch die CDU den ersten Platz im Stadtrat belegt.