9. Juni 2024 AfD wird stärkste Kraft im Stadtrat von Halle

11. Juni 2024, 10:05 Uhr

Neben der Wahl zum Europaparlament wurde am 9. Juni auch die Kommunalwahl in Halle durchgeführt. Dabei ist ein neuer Stadtrat gewählt worden. Elf Fraktionen und Einzelsitze gehören künftig dem Stadtrat von Halle an. Bislang waren es neun. Stärkste Fraktionen sind die AFD mit zwölf Stadträten und die CDU mit elf Stadträten. Neu hinzu kommt "Volt" mit zwei Sitzen sowie weitere Fraktionen mit nur wenigen Sitzen oder mit Einzelsitzen. Hier gibt es alle Ergebnisse im Überblick.