Die Kommunalwahl findet in Sachsen-Anhalt am 9. Juni 2024 statt. Die Wahllokale haben von 8 Uhr bis 18 Uhr geöffnet, zuvor können die Stimmen bereits per Briefwahl abgegeben werden. Parallel dazu wird auch die Wahl für das Europaparlament durchgeführt. In Magdeburg werden neben dem Stadtrat auch die Ortschaftsräte in Randau-Calenberge, Pechau und Beyendorf-Sohlen gewählt.