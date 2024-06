In Magdeburg ist bei der Kommunalwahl am 9. Juni 2024 ein neuer Stadtrat gewählt worden. Die Wahllokale waren von 8 Uhr bis 18 Uhr geöffnet, anschließend begann in den Wahllokalen die Auszählung. Nun laufen die Ergebnisse ein. In Magdeburg wurden neben dem Stadtrat auch die Ortschaftsräte in Randau-Calenberge, Pechau und Beyendorf-Sohlen gewählt.