Im Südharz in der Stadt Arnstein wird es einen Wechsel auf dem Bürgermeistersessel geben. Amtsinhaber Frank Sehnert ist für die Wahl nicht wieder aufgestellt. Mit Sylvia Abele als Einzelkandidatin und Janet Klaus treten zwei Frauen zur Wahl an. Ihnen stehen die beiden Einzelbewerber Frank Fischer und Rico Müller gegenüber. Eine Stichwahl wäre am 8. Oktober.

Zur Wahl des Oberbürgermeisters treten in Bitterfeld-Wolfen drei Männer und eine Frau an. Amtsinhaber Armin Schenk (CDU) stellt sich zur Wiederwahl. Neu im Rennen ist Henning Dornack von der AfD. Außerdem stellt sich André Krillwitz (parteilos) zur Wahl. Er ist amtierender Ortsbürgermeister in Wolfen. Einzige Frau im Rennen ist Katrin Kuhnt (parteilos). Sie ist derzeit Referatsleiterin in der Stadtverwaltung von Dessau-Roßlau. Eine mögliche Stichwahl findet am 8. Oktober statt.