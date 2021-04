Mehr Förderung trotz Corona Willingmann zieht positive Investitionsbilanz in Sachsen-Anhalt

Demnach werden in der im Sommer zu Ende gehenden Legislaturperiode insgesamt 4 Milliarden Euro in Unternehmensinvestitionen gesteckt worden sein. Das seien fast 25 Prozent mehr als in der vorherigen Legislaturperiode von 2011 bis 2016, so Willingmann. Damals seien 3,1 Milliarden Euro bereitgestellt worden.