Haseloff, der am Mittwoch in London bereits um Touristen für Sachsen-Anhalt warb, traf sich am Donnerstag nach seinem Besuch beim britischen Staatsminister zu Gesprächen mit Vertretern der Deutsch-Britischen Handelskammer. Für den frühen Abend ist ein Firmenbesuch beim Unternehmen Axe Trading geplant, das neben seinem Stammsitz in London auch einen Sitz in Magdeburg hat und dank einer Technologie den Handel von Unternehmen trotz Brexit erleichtern will.