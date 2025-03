In Sachsen-Anhalt blicken über 100.000 Unternehmen pessimistisch auf das laufende Geschäftsjahr. Das geht aus einer Studie der Landesarbeitsgemeinschaft der Industrie- und Handelskammern Halle-Dessau und Magdeburg hervor. Demnach geben die befragten Mitgliedsunternehmen an, dass sie wegen hoher Energiekosten und steigender Arbeitskosten weitere Einbußen befürchten. Die Bereitschaft, unter diesen Rahmenbedingen zu investieren, sei sehr gering. Das wirke sich negativ auf das Wirtschaftswachstum in Sachsen-Anhalt aus.