Hotels und Gaststätten in Sachsen-Anhalt sollen auch bei einer vierten Corona-Welle geöffnet bleiben. Dieses Ziel gab Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) am Dienstag bei MDR SACHSEN-ANHALT aus: Spätestens für die Zeit nach dem Saisonende in der Außengastronomie müsse ein Konzept stehen.

Wir müssen gemeinsam Konzepte entwickeln, dass wir Wege finden, diese Betriebe nicht mehr zu schließen. Sven Schulze (CDU), Wirtschaftsminister Sachsen-Anhalt

Gleichzeitig verwies Schulze auf die Corona-Entwicklung im Land: "Wir haben im Moment eine Impfquote von 62 Prozent in Sachsen-Anhalt. Das ist eine große Zahl an Menschen, die nicht geimpft sind. Aus der Erfahrung des letzten Jahres ist davon auszugehen, dass wir in der kälteren Jahreszeit auch wieder größere Probleme mit Corona haben werden."

Fachkräfte im Ausland suchen

Auch beim Thema Fachkräftemangel will die Landesregierung den Gastronomiebetrieben unter die Arme greifen. Dafür soll in Zukunft noch stärker im Ausland nach Fachkräften gesucht werden.

Man muss sich damit anfreunden, dass der Mangel an Arbeitskräften nicht mehr aus Deutschland heraus gedeckt werden kann. Sven Schulze (CDU), Wirtschaftsminister Sachsen-Anhalt