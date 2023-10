Mehr gerissene Tiere Umgang mit dem Wolf: Bejagen oder Herdenschutz verbessern?

Bildrechte: MDR/punctum.Fotografie/Alexander Schmidt

Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Bündnis 90/Die Grünen) will am Donnerstag neue Regeln für den Umgang mit dem Wolf vorstellen. In Sachsen-Anhalt gehen die Meinungen auseinander, wie es künftig weitergehen soll. So hoffen Jagdverband, Tierhalter und Bauernverbände auf einen erleichterten Abschuss von sogenannten "Problemwölfen". Die Schäfer der IG Herdenschutz setzen auf einen besseren Schutz von Weidetieren durch Elektrozäune und Herdenschutzhunde.