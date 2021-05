Wohnen in Halle-Neustadt "Heutzutage lebt jeder für sich allein"

"Häufig von der Öffentlichkeit unbemerkt"

Dabei gibt es gemeinsame Probleme. Stichwort: Gentrifizierung. Das bedeutet per Definition: Die Aufwertung eines Stadtteils durch dessen Sanierung oder Umbau mit der Folge, dass die dort ansässige Bevölkerung durch wohlhabendere Bevölkerungsschichten verdrängt wird.

In Großstädten wie Leipzig oder Berlin ist das längst ein Dauerthema. Aber auch in Halle? Michael Karrer sagt: ja! Der 33-Jährige engagiert sich beim "Transit Magazin", einem laut eigener Aussage "Debattenmagazin für Halle und Umgebung". Regelmäßig geht es dort um Gentrifizierung. Zum Beispiel im Paulusviertel, wo es schon immer teuer war, sich Normalverdiener mittlerweile aber kaum mehr eine Wohnung leisten können.

Bildrechte: MDR/privat Vielen Menschen bleibt dann nur der Wegzug in weniger beliebte Viertel. Michael Karrer über Gentrifizierung in Halle

"Anfang der Nullerjahre haben dort noch vermehrt Studierende und Familien gewohnt", sagt Michael Karrer. "Heute können sie sich diese Lage oft nicht mehr leisten. Häufig geschieht das von der Öffentlichkeit unbemerkt durch das Wegziehen von Menschen mit geringerem Einkommen und dem Zuzug wohlhabenderer Klassen." Das Projekt rund um das ehemals besetzte Haus in der Hafenstraße 7 in Halle, des sogenannten "HaSi", hätte beispielsweise darauf aufmerksam gemacht.

Inwiefern auch in Halle-Neustadt eine Gentrifizierung in Gang gesetzt wird, bliebe abzuwarten, so Karrer. Noch gibt es genügend bezahlbaren Wohnraum. Doch: "Mit der Freiraumgalerie könnten der Prozess der Gentrifizierung auch dort beginnen", sagt er. "Also das Abschöpfen von kulturellem Kapital durch die Immobilienwirtschaft." Im Rahmen der Freiraumgalerie sollen Wandmalereien und urbane Kunst den Stadtteil lebendiger gestalten.

Karrer sagt: "In diesem Fall sorgen zuerst Künstler und Künstlerinnen dafür, dass der Stadtteil attraktiver wird, es profitieren aber am Ende vor allem die Wohnungseigentümer von dieser Aufwertung, da sie höhere Mieten verlangen können. Vielen Menschen bleibt dann wieder nur der Wegzug in weniger beliebte Viertel."

Engagement im Bündnis "Recht auf Stadt"

So war es bei Petra aus Halle-Neustadt zwar nicht. Doch auch die Rentnerin ärgerte sich über ihren Vermieter. Es ging um die Betriebskosten. "Jahrzehntelang haben wir immer Geld wiederbekommen und auf einmal sollten wir 175 Euro mehr bezahlen", erinnert sie sich. Doch auch ein Rechtsanwalt konnte dem Ehepaar nicht helfen. "Wir haben das dann bezahlt."

Trotzdem war es für Petra der Anlass, sich zu engagieren. Vor zwei Jahren war das. Das Bündnis "Recht auf Stadt" machte mobil. 20 Menschen trafen sich zu besten Zeiten. Dadurch wurde die 64-Jährige auch auf den Unmut anderer Mieter im Stadtteil aufmerksam, deren Miete teilweise drastisch erhöht werden sollte.

Hohe Arbeitslosenquote, oft wenig Perspektive: Das Leben in Halle-Neustadt kann trist sein. Bildrechte: imago/epd

"In Halle-Neustadt wurden mehrere Blöcke von einem Unternehmen aufgekauft und dort kam es dann zu Mieterhöhungen von teilweise 20 Prozent – obwohl nichts verbessert wurde", sagt Michael Karrer, der sich in dem Bündnis engagierte.

"Unser Ziel war ein Recht auf Teilhabe an der Stadtgestaltung, nicht nur, was das Wohnen angeht, sondern auch kulturell", sagt der 33-Jährige. "Es war der Versuch, eine Interessengemeinschaft zu bilden. Denn es ist immer tragisch zu sehen, wenn Einzelne mit ihrem Widerstand nur wenig erreichen. Als Gemeinschaft wollen wir stärker sein."

Wollten, besser gesagt, denn nach einem Jahr des Bestehens löste sich "Recht auf Stadt" im vergangenen Jahr wieder auf. Aber: "Das Thema bleibt aktuell", sagt Karrer, "vielleicht lebt das Bündnis noch einmal auf."

"Hoffen wir, dass das so bleibt"

Das Thema Gentrifizierung könnte an Bedeutung gewinnen. "An sich ist Gentrifizierung erst mal gar nicht so schlimm", schätzt Michael Voigtländer, Immobilienökonom am Institut der deutschen Wirtschaft (IW) ein. "Etwa, wenn man Viertel aufwertet, Arbeitsplätze schafft, wenn Investitionen folgen, in Schulen und Kitas. Sie wird dann zum Problem, wenn eine überwiegende oder gar vollständige Verdrängung stattfindet, ohne Alternativen für die, die verdrängt werden. Man muss also dafür sorgen, dass alle Viertel einer Stadt attraktiv sind und es auch bleiben."

Und dafür, dass alle soziale Schichten vertreten sind. "Die soziale Durchmischung zu erhalten, ist wichtig für die Zukunftsfähigkeit einer Stadt", sagt Voigtländer. Wie das gelingen kann? "Der Staat kann den sozialen Mix beeinflussen – etwa, indem er Bauland an einen Investoren verkauft, der einen Mix aus Eigentums-, normalen Miet- und Sozialwohnungen anbietet."