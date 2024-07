Der Tweet war kurz nach der Veröffentlichung gelöscht worden. Politiker aller Parteien im Landtag hatten die Äußerungen kritisiert. Solche Aussagen schürten den Hass und heizten die aktuelle Situation weiter an. Aus der CDU-Fraktion im Landtag hieß es damals laut "Mitteldeutscher Zeitung": "Äußerungen auf eigenständigen Accounts in den sozialen Medien sind Einzelmeinungen“. Gürth selbst äußerte sich nicht.

Bereits Ende Juni hatte die Staatsanwaltschaft mitgeteilt, den Vorgang von Amts wegen zu prüfen. Zuvor hatte die Landtagsabgeordnete der Linken in Sachsen-Anhalt, Henriette Quade, nach eigenen Angaben Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Halle als Zentralstelle zur Bekämpfung von Hasskriminalität im Internet gestellt.

Für Quade steckt allein schon hinter der Bezeichnung von Afghanen als "Pack" eine "Beschimpfung von Teilen der Bevölkerung". Ihnen werde dabei das grundlegende Lebensrecht als gleichwertige Persönlichkeiten in der Gemeinschaft abgesprochen. Das greife die Adressaten in ihrer Menschenwürde an.