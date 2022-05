Gallert sitzt für die Linke in Sachsen-Anhalt im Landtag. Bis 2016 war er jahrelang Vorsitzender der Linksfraktion. Dann war er als Konsequenz des schlechten Ergebnisses seiner Partei bei der Landtagswahl als Fraktionsvorsitzender zurückgetreten .

Die Linke trifft sich Ende Juni zum Bundesparteitag in Erfurt und will dann ihre Bundesspitze neu wählen. Die derzeitige Vorsitzende Janine Wissler will erneut kandidieren. Ko-Chefin Susanne Henning-Wellsow war im April zurückgetreten.