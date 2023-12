Mit der Förderung reagiert das Ministerium offenbar auf dem Beschluss des Stendaler Kreistages, aus Kostengründen ab 2024 aus dem Deutschland-Ticket für Busse auszusteigen. Die Entscheidung hatte deutschlandweit für Kritik gesorgt. Die Landesregierung könne den Landkreis zwar nicht zwingen das Deutschlandticket anzuerkennen, sagte Verkehrsministerin Lydia Hüskens (FDP) in der Volksstimme vom 14. Dezember. Kreistagsvorsitzende Annegret Schwarz (CDU) kündigte in dem Zeitungsbericht aber an, dass man am Donnerstag über eine mögliche Sondersitzung dazu entscheiden werde.