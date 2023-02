Nach Darstellung des Ministeriums fordert die Nasa in dem Schreiben Transparenz zu Baumaßnahmen im Rahmen des Schwellenaustausches und deren schnelle Umsetzung. Außerdem müssten Auswirkungen des Personalmangels auf Stellwerke begrenzt oder bestenfalls vermieden werden.

In einer Mitteilung der Deutschen Bahn hieß es, die Situation mit Mitarbeiterengpässen in Stellwerken und Einschränkungen durch notwendige Schwellenwechsel sei äußert schwierig: "Wir wissen, dass wir den Reisenden aktuell nicht die Zuverlässigkeit und Qualität bieten, die sie zu Recht von uns erwarten." Allerdings würden die Einstellung und Qualifizierung neuer Mitarbeitender sowie die Modernisierung der Stellwerkstechnik noch einige Zeit in Anspruch nehmen.