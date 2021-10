Für die Bewältigung der Corona-Krise will Sachsen-Anhalt knapp zwei Milliarden Euro einsetzen. Das hat Finanzminister Michael Richter (CDU) dem Kabinett am Dienstag vorgeschlagen. Das "Sondervermögen Corona" soll laut Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) Bestandteil eines Nachtragshaushaltsgesetzes für das Jahr 2021 werden. Nächste Woche soll das Kabinett darüber abstimmen, danach ist der Landtag am Zug.