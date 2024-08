Der Landesrechnungshof Sachsen-Anhalt hat in seinem jüngsten Sonderbericht erhebliche Mängel bei der Verwendung von Fraktionskostenzuschüssen im Zeitraum von 2012 bis 2016 festgestellt. Dem Bericht zufolge haben mehrere Fraktionen Mittel in Höhe von insgesamt rund 100.000 Euro zweckwidrig eingesetzt. Diese Gelder sollen nach Auffassung des Landesrechnungshofes an den Landeshaushalt zurückgezahlt werden, doch besteht Uneinigkeit über die rechtliche Grundlage für solche Rückforderungen.