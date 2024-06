Im Herbst will Schulze dazu konkrete Vorschläge vorstellen und nennt Beispiele: "Da sind Dokumentationspflichten, wo ich der Meinung bin, das schaut sich kein Mensch an. Da werden tonnenweise Daten gesammelt, wo ich mir in keinster Weise vorstellen kann, dass sich das jemand irgendwann mal anschaut, geschweige denn auswertet oder ein Mehrwert entsteht. Das sind Dinge, da müssen wir uns einfach tief in die Augen schauen und fragen: Ist das alles notwendig in der Größenordnung?"