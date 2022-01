Mit Kranzniederlegungen und verschiedenen Online-Formaten wurde am Donnerstag auch in Sachsen-Anhalt der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Aufgrund der aktuellen Pandemielage wurde auf Präsenz-Veranstaltungen – wie schon im vergangenen Jahr – weitgehend verzichtet. Im Folgenden hat MDR SACHSEN-ANHALT die wichtigsten Orte und Aktionen zusammengefasst.

Der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus Am 27. Januar 1945 befreiten sowjetische Soldaten die Überlebenden des Vernichtungslagers Auschwitz. Das Lager steht symbolhaft für den NS-Völkermord an Millionen Menschen. Seit 1996 wird auf Anregung des damaligen Bundespräsidenten Roman Herzog an diesem Tag in Deutschland der Opfer gedacht. Er ist all jenen Menschen gewidmet, "die durch das nationalsozialistische Regime entrechtet, verfolgt, gequält oder ermordet wurden".

Die Landesregierung hat am "MAGDA"-Mahnmal in Magdeburg-Rothensee an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert.

Mit einer Schweigeminute hat auch der Landtag der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Landtagspräsident Gunnar Schellenberger (CDU) sagte zu Beginn der Sitzung, es sei eine bleibende Aufgabe, die Erinnerungen an die Verbrechen des Nationalsozialismus wachzuhalten.

Mahnmal zum Gedenken an die Opfer des KZ-Außenlagers "Magda" Bildrechte: dpa In seiner Rede würdigte der Landtagspräsident außerdem die Arbeit der Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt. Die verschiedenen Gedenkstätten würden dazu beitragen, das Wissen um die Verbrechen während der nationalsozialistischen Diktatur zu bewahren.

Das Gräberfeld der Vereinten Nationen auf dem Gertraudenfriedhof in Halle Bildrechte: Gedenkstätte Roter Ochse Halle In Halle fand die jährliche Gedenkfeier für die Opfer des Nationalsozialismus am Nachmittag auf dem Gertraudenfriedhof statt. Der Vorsitzende des Landesverbandes Sachsen-Anhalt im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, der ehemalige Landtagspräsident Dieter Steinecke, hielt die Gedenkrede.

Gedenkstein auf dem Gelände der Gedenkstätte Feldscheune Isenschnibbe Bildrechte: dpa Die Gedenkveranstaltung beginnt mit einer Kranzniederlegung auf dem Ehrenfriedhof der Gedenkstätte Feldscheune Isenschnibbe. Nach der Begrüßung durch Gardelegens Bürgermeisterin Mandy Schumacher und einleitenden Worten von Gedenkstättenleiter Andreas Froese hielt Michael Ziche, Landrat des Altmarkkreises Salzwedel, eine Gedenkrede halten. Nach einer Schweigeminute folgte ein Beitrag von Schülerinnen und Schülern des Geschwister-Scholl-Gymnasiums Gardelegen.

Die Lutherstadt Wittenberg, der Landkreis Wittenberg sowie die Stadtkirche St. Marien und die Evangelische Akademie Sachsen-Anhalt erinnerten bereits am späten Vormittag mit einer gemeinsamen Gedenkstunde und Kranzniederlegung am Mahnmal gegen die mittelalterliche "Judensau" an der Stadtkirche St. Marien den Opfern des Holocaust.

Oberbürgermeister Armin Müller (CDU) legt am Morgen an der Gedenkstätte am Stadtpark einen Kranz nieder. Die Kranzniederlegung fand, auf Grund der aktuellen pandemischen Situation, im kleinen Kreis statt.

Oberbürgermeister Klaus Schmotz (CDU) und Stadtratsvorsitzender Peter Sobotta (Liste Freie Stadträte) besuchten den städtischen Friedhof. Am Robert-Dittmann-Gedenkstein legten sie Blumen nieder und hielten für einige Momente stille Andacht.

Am Vormittag fand die Gedenkfeier der Stadt für die Opfer des Nationalsozialismus auf dem Bismarckplatz statt. Treffpunkt war das Denkmal "Weltkugel", ein Mahnmal für die Opfer des Faschismus.

Die Initiative Erinnern und Gedenken und der Kreis-Kinder- und Jugendring Mansfeld-Südharz (KKJR) veranstalteten am Nachmittag eine Gedenkfeier an der Gedenktafel am Alten Rathaus. Im Anschluss fand eine Andacht in der St. Jacobikirche statt.

Zellengang in der Gedenkstätte KZ Lichtenburg Bildrechte: Matthias Ritzmann Es gab keine analoge Gedenkveranstaltung. Auf der Homepage der Gedenkstätte wurde aber ein Film über den ehemaligen Inhaftierten Erich K. Wahlmann veröffentlicht.

Eine ehemalige Gaskammer in der Gedenkstätte NS-Euthanasie in Bernburg Bildrechte: dpa Es gab keine analoge Gedenkveranstaltung. Ein ausführlicher Beitrag zur Biografie von Ferdinand James Allen, einem schwarzen Deutschen, der 1941 in Bernburg ermordet wurde, ist aber auf der Homepage der Gedenkstätte, über Facebook sowie Instagram veröffentlicht worden.

Eingang zum Stollensystem der KZ-Gedenkstätte Langenstein-Zwieberge im Landkreis Harz Bildrechte: dpa Zunächst hat das Personal der Gedenkstätte einen Kranz niedergelegt. Darüber hinaus war "jede und jeder aufgerufen", mit Kränzen oder Blumen an den Massengräbern des ehemaligen Konzentrationslagers der NS-Opfer zu gedenken.



Außerdem wurde eine virtuelle Gedenkcollage zusammengestellt. Dazu waren alle Interessierten aufgerufen, "ein Foto von einem individuellen Gedenkzeichen (wie beispielsweise einer Kerze, Blumen, einem Portraitfoto, einer Botschaft)" einzusenden oder mit dem Hashtag #SachsenAnhaltErinnert in den sozialen Netzen zu posten.



Die Gedenkstätten des Landes beteiligten sich außerdem an der bundesweiten Aktion #LichtergegenDunkelheit. Dabei wurden nach Einbruch der Dunkelheit lokale Stätten der Erinnerung beleuchtet und so in den Fokus gerückt. Fotos und Videos werden mit dem Hashtag #LichterGegenDunkelheit über die sozialen Medien gepostet sowie über die Projektwebsite verbreitet.

Schwerpunkte einiger Gedenkstätten in Sachsen-Anhalt für #LichterGegenDunkelheit:



Prettin/ehemaliges KZ Lichtenburg: der "Bunker" als "Ort der Bestrafung und des verschärften Arrests"

der "Bunker" als "Ort der Bestrafung und des verschärften Arrests" Gedenkstätte Bernburg: ein Teil der historischen Räume

ein Teil der historischen Räume Gedenkstätte Langenstein-Zwieberge: bauliche Überreste des Lagers