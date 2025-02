Bildrechte: MDR/OPEN house media

Hohe Beteiligung 14 Kandidaten für Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"

Hauptinhalt

09. Februar 2025, 14:52 Uhr

Die Beteiligung an der aktuellen Ausgabe des Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" war außergewöhnlich hoch: 14 Gemeinden haben es in die nächste Runde geschafft. Wer am Ende ganz oben steht, entscheidet sich beim Landeserntedankfest in Magdeburg.