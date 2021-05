Landeszentrum Wald Weniger Waldbrände in diesem Frühjahr in Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt hat es in den ersten vier Monaten deutlich weniger Waldbrände gegeben als im gleichen Zeitraum des Vorjahrs. Wie das Landeszentrum Wald mitteilte, sind bis zum 30. April sechs Waldbrände im Land registriert worden. Im Vorjahreszeitraum waren es 15. Allerdings war die Fläche, die in diesem Jahr bisher gebrannt hat, ähnlich groß wie die im Vorjahreszeitraum. 2021 waren es etwa 2,3 Hektar, 2020 rund 2,7 Hektar.