Anhaltende Trockenheit Weitere Landkreise schränken Wasserentnahme ein

In Sachsen-Anhalt planen mehrere Landkreise wegen der anhaltenden Trockenheit ein sogenanntes Wasserentnahme-Verbot aus Brunnen, Flüssen und Seen. Der Altmarkkreis Salzwedel hatte eine solche Verfügung bereits am Dienstag erlassen.