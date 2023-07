In Sachsen-Anhalt bekommen die Beschäftigten im Garten- und Landschaftsbau ab Juli mehr Geld. Wie der Bezirksverband Süd der IG BAU MDR SACHSEN-ANHALT am Mittwoch mitteilte, gilt der ausgehandelte höhere Stundenlohn landesweit für alle Fachkräfte, also auch für die Bezirksverbände Dessau-Bernburg und Altmark-Börde-Harz.

Den Angaben zufolge steigt das Gehalt in diesem und im kommenden Jahr in zwei Schritten um insgesamt 9,8 Prozent. Die Vorsitzende des Bezirksverbandes Sachsen-Anhalt Süd der IG BAU, Kerstin Fischer, sagte, für einen Gärtner bedeute das bei einem Vollzeit-Job am Monatsende gut 180 Euro mehr im Portemonnaie. Außerdem würden Beschäftigte in den Jahren 2023 und 2024 noch eine Inflationsausgleichsprämie von je 250 Euro erhalten.