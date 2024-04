Landtag SPD-Fraktion fordert Geldstrafe bei Ordnungsrufen

Die SPD-Landtagsfraktion fordert die Einführung eines Ordnungsgeldes im Parlament. "Das muss ein Betrag sein, der auch weh tut", sagte der Parlamentarische Geschäftsführer, Rüdiger Erben, der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. "Die Verrohung im Parlament nimmt zu." Die AfD hefte sich Ordnungsrufe aktuell wie einen Orden ans Revers, so Erben. Deshalb müsse es schärfere Sanktionen geben.

Verletzt ein Mitglied des Landtags die Ordnung, Würde oder das Ansehen des Parlaments, kann der Präsident oder die Präsidentin es zur Ordnung rufen. Häufig geht es dabei um Beleidigungen. Geschieht dies während einer Sitzung dreimal oder verletzt ein Abgeordneter die Ordnung grob, kann der Präsident diesen von der Sitzung ausschließen. Der betroffene Parlamentarier muss in diesem Fall den Plenarsaal verlassen. Ein Ordnungsgeld aber gibt es bisher in Sachsen-Anhalt nicht.

In der Legislaturperiode seit 2021 wurden bisher 14 Ordnungsrufe erteilt. Davon gingen zwölf an die AfD-Fraktion und zwei an die Grünen-Fraktion. Von 2016 bis 2021 wurden insgesamt 18 Ordnungsrufe (17 AfD-Fraktion, 1 SPD-Fraktion) ausgesprochen, wie die Landtagsverwaltung auf Anfrage mitteilte. In der Legislaturperiode davor, als die AfD noch nicht im Parlament war, wurde kein einziger erteilt.