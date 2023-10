Der Co-Vorsitzende der Linken in Sachsen-Anhalt, Hendrik Lange, zeigte sich im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT enttäuscht von den ersten Wahlergebnissen am Sonntagabend: "Wir müssen feststellen, dass wir einen klaren Rechtsruck in der Gesellschaft nun auch in den westlichen Bundesländern wahrnehmen müssen." In dieser Situation müsse man schauen, inwieweit das Aufgreifen der Themen der AfD nicht die AfD eher stärkt anstatt sie zu schwächen, so Lange.