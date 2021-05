Abschied aus dem Landtag Gabriele Brakebusch – "Erzieherin war immer mein Traumberuf"

Aus dieser Erfahrung setzte sich Gabriele Brakebusch noch einmal hin und absolvierte den Angestelltenlehrgang A1. Mit diesem neuen Papier in der Tasche wechselte sie in die Kommunalverwaltung und war dort zuständig für die Themen Kinderbetreuung und Schulen. Zudem war sie stellvertretende Bürgermeisterin, parteilos zwar, aber unterstützt von der CDU. Der Anlass, in die CDU einzutreten, war eher ein Ungewöhnlicher: "Und dann kam 1998 die große Spendenaffäre mit Helmut Kohl und da habe ich gesagt: Jetzt trete ich in die CDU ein. Viele haben natürlich gewarnt und gesagt, mach' das nicht. Aber genau in diesem Moment wollte ich Flagge zeigen, nachdem ich so lange auf dem Ticket der CDU gefahren bin."

Politik als Beruf

Brakebusch setzt nun, parallel zur beruflichen Karriere, auch noch auf eine politische. Sie kandidiert für den Kreistag, übernimmt den Vorsitz der CDU im Bördekreis und wird Mitglied im CDU-Landesvorstand. So ist es dann auch keine Überraschung mehr als sie 2002 als Landtagskandidatin antritt und für die CDU in den Landtag einzieht. Und obwohl es ihr an Verwaltungserfahrung nicht mangelt, ist sie doch über das Ausmaß der parlamentarischen Arbeit überrascht: "Ich habe mir nicht vorstellen können, dass man tatsächlich so viel Zeit verbringen muss, um alles zu bewältigen. Es ist ja nicht nur der Parlamentsbetrieb im Landtag, sondern auch die Arbeit vor Ort im Wahlkreis. Bei mir bedeutet das wenige große Städte, dafür viele kleine Orte und Ortsteile. Ich hatte mit vorgenommen mindestens einmal alle Orte zu besuchen, auch wenn da nur ein paar Leute wohnen."

Man kann mit Engagement für eine Sache streiten, aber man muss den Respekt vor seinem Gegenüber bewahren. Gabriele Brakebusch, CDU scheidende Landtagsabgeordnete