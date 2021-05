Abschied aus dem Landtag Gottfried Backhaus – Schnell wieder Einzelkämpfer

Fünf Jahre verbrachte Gottfried Backhaus im Landtag. Das ist immerhin ein halbes Jahrzehnt. In dieser Zeit hat sich allerdings sein Leben in dramatischer Weise verändert: Backhaus, der sich selbst als evangelikalen Christen bezeichnet, verließ die evangelische Kirche, trat aus einer Partei aus, gründete eine weitere, löste diese wieder auf und überstand zudem noch eine schwere Krankheit. Es waren also bewegte Zeiten für ihn – zumal für jemanden, der sich selbst als wertkonservativ beschreibt.

Backhaus teilt wohl das Schicksal vieler Konservativer: nämlich wieder da angelangt zu sein, wo er schon einmal war – als ein Einzelkämpfer, dem man leicht nachsagt, Querulant zu sein.

Unangepasst und konservativ

Bereits zu DDR-Zeiten hielt sich Backhaus vom realsozialistischen Zeitgeist fern, engagierte sich in der evangelischen Kirche, weswegen ihm das Abitur verwehrt wurde. Gottfried Backhaus lernte den Beruf eines Feinmechanikers und versuchte es nach Wende mit einer neuen Existenz als Fahrlehrer und Orgelbauer, landete aber schlussendlich im Hartz-IV-Bezug. Während der Wende engagierte er sich im Neuen Forum und war als Parteiloser in der Lokalpolitik aktiv. Wäre die CDU noch die der 80iger Jahre gewesen, vielleicht wäre ja Backhaus Christdemokrat geworden. Doch das kam für ihn nach der Jahrtausendwende nicht mehr in Frage: "Die Einführung des Euro und die immer größere Rolle der EU auf die deutsche Politik, das hat mich gestört. Und da war dann die AfD für mich eine echte Alternative."