Abschied aus dem Landtag Jürgen Barth – Zwischen Aufbruchsstimmung und dem Schatten der Sparpolitik

Das Ansehen des Parlaments in den vergangenen Jahren habe gelitten, sagt Barth. Das liege auch an den raueren Umgangsformen, verursacht durch den Einzug der AfD in den Landtag. Das habe die Debattenkultur nachhaltig verändert, so Jürgen Barth: "Die parlamentarische Arbeit ist eine andere geworden. Meistens kommt es von der AfD, dass unter der Gürtellinie agiert wird. Es wird gestört und gebrüllt, wenn andere reden, so was kannte ich bislang nicht. Natürlich belebt ein Zwischenruf auch mal die Debatte, aber es kommt eben auf die Art und Weise an. Und wenn dann kollektiv mit den Füßen gestampft wird, dann wirkt das durchaus abstoßend."