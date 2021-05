Beispiel Zeitz Was junge Menschen vor der Landtagswahl bewegt

Sich politisch dafür einsetzten, dass solche Orte entstehen, können sich die Jugendlichen in ihrem Alter noch nicht, zumindest nicht über die Landtagswahl. Mit den Wahlen auseinandergesetzt haben sich die Jugendlichen offenbar auch nur rudimentär. In dem sehr jungen Alter nicht verwunderlich.

Hoffmann, der die Kinder gut kennt, erzählt, dass im Jugendclub schon mal Gespräche über Politik zustande kämen, aber: "Das, was in den sozialen Medien ist – die Meinungen werden eins zu eins kopiert. Mit effektiven Wahlprogrammen hat sich auch keiner wirklich beschäftigt. Das ist, glaube ich, auch zu komplex. Und die Politik geht da auch zu wenig auf die Jugendlichen zu."

Zum ersten Mal wählen

Zurück in Zeitz: Für die Auszubildende Carolin Reinhäckel steht am 6. Juni die erste Wahl ihres Lebens an. Wie fühlt sich das an?

Erstwählerin Carolin Reinhäckel Bildrechte: MDR/Ann-Kathrin Canjé Also ich finde, das ist eine gute Möglichkeit, zum ersten Mal wählen zu können und zum ersten Mal Einfluss auf das gesellschaftliche Leben zu nehmen. Ich fühle mich da auch ein bisschen in der Verantwortung für spätere Generationen und natürlich auch für die Gegenwart. Carolin Reinhäckel, 18 Jahre

Reinhäckel ist in der Region geblieben, macht ihre Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten bei der Stadt Zeitz. Die Möglichkeiten für die Jugend vor Ort sieht sie jedoch eher eingeschränkt: "Also als junger Mensch hier zu leben, ist in Ordnung. Aber mir fehlt persönlich so ein bisschen die Jugend. Also so das Leben innerhalb von Zeitz. Es gibt nicht so viele Geschäfte, es fehlt schon einiges, was in anderen in anderen Städten besser ist. Aber ansonsten muss ich sagen, lebe ich sehr gerne hier. Es ist ländlich, es ist es ruhig und auch sehr rustikal irgendwie."

Muss Großstadtflair her?

Was hier jungen Menschen in Zeitz offenbar fehlt, wird im nahe gelegenen Leipzig geboten. Das liegt nur rund 40 Minuten Bahnfahrt entfernt und ist für die jungen Menschen schnell attraktiv. Auch die 16-jährige Chantal sehnt sich nach mehr Großstadtflair im Kleinen, nach mehr Jugendkultur: "Durch mehr Jugendclubs und Jobangebote kommen auch mehr Jugendliche zu uns. Wenn sie sagen: 'Ja, nach Feierabend treffen wir uns alle auf ein Bierchen in der Kneipe, Entspannung im Nachhinein.' Das ist ja hier nicht wirklich groß zu haben.

Wir bräuchten Tätowierer, Piercer, Bars, Diskotheken, in denen man abends feiern gehen kann. Das ist so ein bisschen das, was hier fehlt. Chantal Hilt, 16 Jahre, über Zeitz

John und Chantal werden nicht auf Dauer in Zeitz bleiben. John etwa zieht für einen Job bald weg: "Ich finde keine Perspektive in Zeitz, es gibt hier keinen Job, der mir gefällt und den ich auch gerne für mein Leben machen würde." Es gebe zu wenig Jobs in Zeitz. Erst im Mai hat die Firma Puraglobe bekannt gegeben, am Standort Zeitz zu investieren und so rund 100 neue Arbeitsplätze zu schaffen. Für John ist das jedoch schon zu spät.

Mehr Repräsentation nötig