Niemand schien in den letzten Tagen so sehr an Rot-Rot-Grün zu glauben, wie Politiker und Politikerinnen der CDU. Doch egal ob man eine solche Koalition als linkes "Schreckgespenst" oder als nötigen Wandel für das Land sieht: Trotz leichter Steigerung gegenüber 2016 riecht es auch anderthalb Monate vor der Landtagswahl am 6. Juni nicht nach dem großen Wechsel. So das Ergebnis der neuen Umfrage von Infratest Dimap im Auftrag von MDR Sachsen-Anhalt.