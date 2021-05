Wer einen Blick in die Vergangenheit wirft und auf die Beteiligung in den einzelnen Wahlkreisen, kann das nicht bedingungslos tun. Denn: Der Zuschnitt mehrerer Wahlkreise hat sich in der Vergangenheit immer wieder geändert, eine Vergleichbarkeit seit der ersten Landtagswahl 1990 ist somit nicht gegeben. Die Zahlen, die sich aber guten Gewissens vergleichen lassen, zeigen: Es ist unter anderem der Wahlkreis 17 Staßfurt, in dem in der Vergangenheit tendenziell weniger Menschen an die Wahlurnen gingen als im landesweiten Durchschnitt. Das war bei der Landtagswahl 2016 der Fall, ebenso beim Urnengang fünf Jahre zuvor. Schlussreiter in Sachen Beteiligung bei der bis hierhin Landtagswahl war allerdings Wahlkreis 14 Halberstadt.