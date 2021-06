Für die Prognose am Wahltag hat Infratest Dimap eine Art repräsentatives Modell für Sachsen-Anhalt entwickelt. Dazu werden in 190 der insgesamt rund 2.200 Wahllokale Wählerinnen und Wähler befragt: in Städten genauso wie in ländlichen Gebieten, mit traditionell hoher und niedriger Wahlbeteiligung, mit guten und schlechten Ergebnissen für einzelne Parteien.

Dort lassen die Meinungsforscher Wählerinnen und Wähler direkt nach der regulären Stimmabgabe auf einem Umfragezettel erneut abstimmen – genauso anonym wie vorher in der Wahlkabine. Diese Zettel landen in blauen Extraboxen. Außerdem werden Informationen wie Alter und Geschlecht gesammelt, die später bei der Analyse helfen.

Die Prognose-Wahlurnen werden nicht erst um 18 Uhr geleert, sondern stündlich. Die Ergebnisse gehen sofort an die Zentrale von Infratest dimap in Berlin. Mit jeder Stunde gibt es also mehr Daten, das Bild wird immer klarer. Dazu kommen Erfahrungswerte von früheren Wahlen: So wählen Unionsanhänger traditionell oft früh am Wahltag, Grünen-Wähler eher später.