Fragen und Antworten Was Sie über die Briefwahl in Sachsen-Anhalt wissen müssen

Hauptinhalt

In immer mehr Briefkästen in Sachsen-Anhalt landen in diesen Tagen Wahlbenachrichtigungen für die Landtagswahl am 6. Juni. Expertinnen und Experten gehen davon aus, dass in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie besonders viele Menschen per Brief abstimmen werden. Doch wie funktioniert die Briefwahl? Und wie sicher ist sie? Hier finden Sie die wichtigsten Fragen und Antworten.