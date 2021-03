In der CDU wollen sie erst gar keine Zweifel aufkommen lassen. Während überall sonst im politischen Betrieb "Wahlprogramme" beschlossen werden, grenzt die Union sich ab – und setzt auf ein Programm, dem sie selbst den Namen "Regierungsprogramm" gegeben hat. Es ist der Versuch, den eigenen Anspruch auf Platz 1 im politischen Sachsen-Anhalt zu untermauern – und auch nach der Landtagswahl am 6. Juni die Landesregierung anzuführen. So, wie die CDU das seit 19 Jahren tut.

Den Werkzeugkasten dafür hat die Partei seit Sonnabend beisammen: das Programm steht, der Spitzenkandidat wurde schon vor Wochen gewählt – und einen neuen Chef hat die Partei seit diesem Wochenende auch. Sven Schulze heißt er und muss mit der angespannten Stimmung umgehen, die vielen in der CDU in diesen Tagen entgegen schlägt. Die Pandemie-Bewältigung in Deutschland läuft eher schlecht als recht, in Umfragen rutscht die Bundes-CDU Prozentpunkt um Prozentpunkt ab. So wundert es nicht, dass der Neue an der Spitze von einer "extrem schweren Zeit" spricht, in der sich die CDU gerade befinde. Auffangen wollen sie das mit "CDU pur", sagt Schulze.