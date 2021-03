Thomas’ scharfe Kritik an Dalbert war nicht neu. Zuletzt fiel die CDU-Fraktion, die eigentlich die gesamte Landesregierung mitträgt, immer öfter mit solcher auf. Mal hieß es, das grün geführte Umwelt- und Landwirtschaftsministerium (MULE) würde "urbane Wolfsromantik" betreiben; ein anderes Mal, dem Haus mangle es an "Lösungskompetenz". Im Finanzausschuss des Landtags explodierte ein CDU-Abgeordneter Mitte Februar förmlich und drohte, dem MULE keine Gelder mehr freizugeben. Auslöser war hier die Vergabe eines kleineren Gutachtens in einem Biosphärenreservat gewesen – obwohl die CDU nochmals Gesprächsbedarf angemeldet hatte. Ähnliches wiederholte sich am Mittwoch im Landwirtschaftsausschuss. Weitere Reibung erzeugten der bedrohliche Zustand der Wälder, die Giftschlammgrube in Brüchau und die Suche nach einem Atomendlager.