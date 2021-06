Trotzdem bleibt die AfD für die CDU in Sachsen-Anhalt, was die Grünen im Bund sind: der Hauptkonkurrent. So hat es der CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet vor einigen Wochen analysiert. Ministerpräsident Haseloff warnte seine Partei allerdings bereits, dass seine Partei auch Themen der Grüne abdecken müsste. Sonst drohe langfristig ein ähnliches Schicksal wie den Parteifreunden in Baden-Württemberg.

Im Wahlkreis Magdeburg II könnte es am Sonntag dafür einen Vorgeschmack geben. Vom studentisch geprägten Stadtfeld Ost reicht der Wahlkreis über die Altstadt bis ins gut situierte Ostelbien, wo die CDU zuletzt einige ihrer besten Ergebnisse erzielte. Die Stadtteile entschieden sich von Wahl zu Wahl anders. Schwarz bei der Landtagswahl, rot-grün bei den Kommunalwahlen. "Es gibt keine Erbhöfe", sagt Krull. Er vermutet, dass dieses Mal viele taktisch wählen werden. Nur wen? Und was passiert nach der Wahl?

Sollte sie in den Landtag kommen, dann will Madeleine Linke gern, dass die Grünen in einer zukünftigen Koalition das Landesentwicklungsministerium übernehmen. Sie will mehr ÖPNV – auf dem Land wie in der Stadt – und weniger Großbauprojekte.