In der FDP wiederum herrschte nach der Wahl Skepsis , ob die Partei in einem Dreierbündnis nicht zu kurz kommen könnte: Rein rechnerisch haben CDU und SPD auch ohne die Liberalen eine Mehrheit im Landtag. Die beträgt allerdings nur eine Stimme. Weder CDU- noch SPD-Führung scheinen dabei der CDU-Fraktion zuzutrauen, in jeder Abstimmung die Reihen geschlossen zu halten. Lydia Hüskens sagte am Mittwoch, CDU und SPD hätten ihr das Gefühl gegeben, dass man die FDP unbedingt brauche.

Allerdings gibt es in der SPD auch Vorbehalte gegen die FDP. Zuletzt hatten sowohl die Vereinigung der Arbeitnehmenden als auch die Jugendorganisation der SPD in Halle sich gegen eine Zusammenarbeit mit der FDP ausgesprochen.

Bei der SPD beraten am Wochenende die Parteigremien aus Vorstand und den Kreisspitzen. Am Freitag kommende Woche steht dann ein Parteitag an. Dort muss über die Aufnahme von Verhandlungen entschieden werden. FDP und CDU werden sich am kommenden Dienstag in ihren Landevorständen abstimmen. Bei der CDU stimmen dann auch die Vorsitzenden der Kreisverbände mit ab.