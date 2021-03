Die CDU in Sachsen-Anhalt hat Sven Schulze zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt. Bei einem außerordentlichen Online-Parteitag am Sonnabend stimmten 152 Delegierte für den 41 Jahre alten Quedlinburger, 29 gegen ihn. Zwölf Delegierte enthielten sich. Das entspricht einer Zustimmung von gut 78 Prozent. Gegenkandidaten hatte Schulze nicht. Das Ergebnis muss noch mit einer Briefwahl abgesichert werden.

Zuvor hatte Schulze die Delegierten mit dem Versprechen eingeschworen, gemeinsam an einem Strang ziehen zu wollen. Deutschland und auch die CDU steckten in einer "extrem schweren Zeit". Die Stimmung in der Bevölkerung sei derzeit nicht gut, das treffe auch auf die Stimmung in der Partei zu. Er sei derjenige, der gemeinsam nach vorn schauen wolle, sagte Schulze. Bis zum Wahltag müsse es darum gehen, an sieben Tagen in der Woche 24 Stunden Wahlkampf zu machen. "Es geht jetzt um CDU pur."