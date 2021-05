In der fünfteiligen Reihe "Nahaufnahme" beschäftigt sich die Redaktion jeden Dienstag mit der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Vertreter aller fünf Landtagsparteien diskutieren jeweils mit Leuten aus der gesellschaftlichen Praxis über ein strittiges Thema an einem dazu passenden Ort.

Drei Viertel der Sachsen-Anhalterinnen und Sachsen-Anhalter leben nicht in einer der drei kreisfreien Städte Halle, Magdeburg oder Dessau. 1,5 Millionen Menschen haben ihr Zuhause im sogenannten ländlichen Raum – also in Orten wie Ahlsdorf, Zibberick oder in Tangerhütte. Hier ist Andreas Brohm der Bürgermeister. Vor dem Neuen Schloss in Tangerhütte hat er einen Klapptisch aufgestellt und Kaffee in einer Thermoskanne mitgebracht. Mit seinem Handy ist er schon im öffentlichen WLAN, das es hier gibt. Er will mit Thomas Wünsch sprechen. Dem Staatssekretär aus dem SPD-geführten Wirtschaftsministerium, das auch fürs schnelle Internet im Land zuständig ist. Digitalisierung, das ist Brohms Thema: "Digitalisierung ist ja nicht nur Glasfaser ans Haus legen."