Ein parallel laufender Mitgliederentscheid in der Landes-CDU endet am Dienstag kommender Woche. Drei Tage später stimmt die FDP auf einem Parteitag in Magdeburg über das schwarz-rot-gelbe Bündnis ab.

Unterdessen läuft in der Sachsen-Anhalt-SPD auch die interne Aufarbeitung der Niederlage bei der Landtagswahl vom 6. Juni weiter. So waren die vergangenen Wochen auch von der Frage geprägt, ob sich die Partei erneut in der Regierung oder doch in der Opposition besser erholen kann. Parteispitzen wie Kleemann lehnen Letzteres ab. Kleemann kündigte an, nach den Koalitionsverhandlungen und dem Bundestagswahlkampf Auswertungen und Debatten vor allem zur Außendarstellung der Partei intensiv fortsetzen zu wollen.