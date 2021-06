Es gibt einen Fakt an diesem frühen Montagmorgen, an dem es nichts zu rütteln gibt. Die CDU ist der eindeutige Gewinner der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Die Christdemokraten um Reiner Haseloff haben etwas geschafft, das ihnen in dieser Deutlichkeit kaum jemand zugetraut hatte: Sie haben ihr Ergebnis von vor fünf Jahren deutlich ausgebaut, sind die unangefochtene politische Nummer 1 ins Sachsen-Anhalt.