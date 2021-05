Gludau studiert an der Martin-Luther-Universtität in Halle, für die FDP kandidiert er in seiner Heimat Weißenfels. Er ist mit seinem zwölften Geburtstag in die Jungen Liberalen eingetreten und mit 14 in die FDP. Davor lag jeweils eine krachende Wahlniederlage bei der Landtagswahl 2011 und der Bundestagswahl 2013. "Da merkt man, wer Überzeugungstäter ist", erinnert sich Gludau an seine Anfangszeit.