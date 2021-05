Machen Sie mit bei der "Frage der Woche zur Landtagswahl" Per Brief, vor Ort oder gar nicht: Wie werden Sie wählen?

Hauptinhalt

MDR SACHSEN-ANHALT will Sie in den Wochen bis zur Landtagswahl am 6. Juni beteiligen und Ihre Meinung erfahren. Diese Woche zu dieser Frage: Wie werden Sie in diesem Jahr wählen? Per Brief? Vor Ort? Oder gar nicht? Mitmachen können wie immer die Mitglieder des Meinungsbarometers MDRfragt.