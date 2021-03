Urlaub zu Ostern – ja oder nein? Mehrere Bundesländer, darunter Sachsen-Anhalt, waren am Montag mit dem Ziel in die Bund-Länder-Beratungen gegangen, das zu ermöglichen; im eigenen Bundesland und "kontaktarm". Urlaub auf Mallorca hatte die Bundesregierung ja schließlich auch ermöglicht (wenn auch davon abgeraten).



Nach allem, was während der Beratungen aus Berlin durchsickerte, soll die Kanzlerin aber wenig angetan von der Idee gewesen sein – erst recht, als Sachsen-Anhalt und vier weitere Bundesländer ins Gespräch gebracht haben sollen, sich per Protokollerklärung über den Beschluss hinwegzusetzen. Einige Stunden später dann war ohnehin alles vom Tisch – und stattdessen von der inzwischen kassierten "Oster-Ruhe" die Rede. Der Urlaub zu Ostern? Somit abgesagt. Jedenfalls in Deutschland.