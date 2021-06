Vier Tage vor der Landtagswahl haben viele Menschen in Sachsen-Anhalt schon entschieden, wen sie wählen. Das legen die Ergebnisse einer Befragung des Meinungsbarometers MDRfragt nahe. Danach wissen 59 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer bereits, welcher Partei sie am 6. Juni ihre Stimme geben werden. Weitere 27 Prozent erklärten, das bereits per Briefwahl getan zu haben. Nur zehn Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer erklärten, sie seien noch unentschlossen. Die Ergebnisse sind nicht repräsentativ, aber gewichtet. An der Umfrage haben haben sich gut 5.000 Menschen aus Sachsen-Anhalt beteiligt.