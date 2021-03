Machen Sie mit bei der "Frage der Woche zur Landtagswahl" Rotstift oder investieren – wie soll der Landeshaushalt nach Corona aussehen?

Hauptinhalt

MDR SACHSEN-ANHALT will Sie in den Wochen bis zur Landtagswahl am 6. Juni beteiligen und Ihre Meinung erfahren. Diese Woche zu dieser Frage: Wo sollte die nächste Landesregierung in Sachsen-Anhalt bei der Finanzpolitik eher den Schwerpunkt legen?