Alle waren sie gekommen: Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU), eingerahmt von seinen Stellvertreterinnen Petra Grimm-Benne (SPD) und Claudia Dalbert (Grüne). Der Minister für Bildung, der für Wirtschaft, die Ressortchefin für Justiz ebenso wie der für Verkehr und jener für Finanzen und Inneres – ganz zu schweigen vom Chef der Staatskanzlei, seines Zeichens auch für die Kulturszene im Land zuständig. Alle saßen sie also am Dienstag auf Abstand an weiß eingehüllten Tischen in der Magdeburger Staatskanzlei, um zu berichten, was sich verändert hat in fünf Jahren "Kenia" in Sachsen-Anhalt.