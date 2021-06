Reiner Haseloff, Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, im Anschluss an eine Sondierungsrunde mit der FDP Sachsen-Anhalt. (Archiv)

Reiner Haseloff, Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, im Anschluss an eine Sondierungsrunde mit der FDP Sachsen-Anhalt. (Archiv) Bildrechte: dpa

Am Mittwoch gehen in Magdeburg die Sondierungsgespräche zwischen der CDU und der SPD, der FDP und den Grünen weiter. Die Parteien versuchen in Gesprächen herauszufinden, wer die künftige Landesregierung von Sachsen-Anhalt bilden könnte.